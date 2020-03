Coronavirus, Confindustria ceramica dona 200.000 euro

Confindustria ceramica donaalla Fondazione Ospedale di Sassuolo e, attraverso l'Ausl, agli ospedali della provincia di Reggio Emilia,Lo segnalano gli stessi industriali, parlando del protocollo firmato sabato con Governo e sindacati per attuare le misure di sicurezza antivirus dentro le aziende. Fin dalla creazione della prima zona rossa, assicura poi Confindustria, le aziende ceramiche hanno organizzato postazioni di lavoro e aree di ristoro per far rispettare le distanze di legge, hanno fatto ricorso a un crescente 'lavoro agile' che registra tra gli impiegati trend del 30% con picchi del 50%. Inoltre, è stato agevolato il ricorso alle ferie per esigenze famigliari, mentre sono stati sospesi i corsi di formazione e altre attività.