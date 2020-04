'Coronavirus, così Conte si dimentica del dramma dei bambini'

'Mio nipotino di 9 anni ieri sera al termine della conferenza stampa del Presidente del Consiglio mi ha chiesto se poteva tornare a giocare con gli amici. Una domanda imbarazzante alla quale anche oggi non ci è consentito dare risposta alcuna per una semplice ragione, che a parte il Presidente Bonacini e pochi altri, il dramma che i bambini stanno vivendo causa la mancanza di relazioni amicali, pare non interessare nessuno'. A parlare è l'ex presidente della Provincia e punto di riferimento dei cattolici modenesi all'interno del Pd, Emilio Sabattini.



'Se qualcuno pensa che basti dare o prolungare un assegno di qualche centinaio di euro, sempre utile naturalmente, dovrà presto ricredersi. Le attese delle famiglie sono anche queste ed hanno un valore di gran lunga superiore a quelle economiche. Io mi chiedo se non sia possibile insieme al terzo settore, al mondo degli oratori, delle polisportive pensare a progetti che, nella, piena sicurezza, possano prevedere a piccoli gruppi di bambini di potere ritrovarsi insieme per qualche ora del giorno per riscoprire l’attività ludica, dopo due mesi in cui il loro tempo è trascorso davanti alla televisione e ai video giochi - chiude Sabattini -. È oramai noto a tutti che abbiamo un obiettivo comune ed inderogabile, sconfiggere il virus, ma penso sia possibile cominciare ad immaginare e soprattutto progettare il tempo in cui anche i bambini potranno tornare a sentirsi di nuovi bambini'.