Coronavirus, la Polizia di Stato chiude sala scommesse

A seguito di quanto previsto dal decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, varato per contrastare l'emergenza Coronavirus la Polizia di Stato sta effettuando mirati controlli sull’osservanza delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Poco fa, la Squadra Ammnistrativa della Questura di Modena ha sottoposto a chiusura una sala scommesse, ubicata nella prima periferia cittadina, che contravvenendo al divieto imposto era aperta e all’interno si trovavano cinque avventori, intenti ad effettuare scommesse.

Al titolare della licenza è stata comminata la sanzione ex art. 650 c.p., come previsto dall’art. 3 comma 4 del D.L. 23.02. 2020 n. 6.

La situazione dei cinque clienti è al momento al vaglio della Questura.

La questura specifica che continuerà ad essere prestata la massima attenzione sull’intero territorio della Provincia per prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele contemplate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.