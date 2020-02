Coronavirus, la Regione: nessuno stop per centri sportivi e palestre

La Regione Emilia-Romagna chiarisce nero su bianco l'applicazione dell'ordinanza emanata ieri dal governatore Stefano Bonaccini, d'intesa col ministero della Salute, per contrastare e contenere la diffusione del coronavirus, in vigore fino a domenica prossima, 1 marzo.La circolare interpretativa, inviata dalla Regione alle Prefetture, raccoglie le sollecitazioni arrivate dai sindaci e serve anche per smentire 'false notizie circolate sui social network'.In Emilia-Romagna, dunque, oltre alle scuole di ogni ordine e grado sono sospese 'tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l'afflusso di pubblico, esulano dall'ordinaria attivita' delle comunita' locali'.Si fa riferimento cioe' a 'eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica' che appunto vanno oltre le attivita' ordinarie. Si devono dunque fermare per una settimana 'manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti ed eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico', come campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e disciplina.Sospese anche le 'attivita' di spettacolo' a teatro, al cinema, i concerti, le discoteche e le sale da ballo. Possono invece proseguire tutte le attivita' che 'attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale', ovvero corsi di varia natura e allenamenti sportivi.La Regione precisa dunque che possono rimanere aperti 'i luoghi di svolgimento dell'attivita' corsistica ordinaria di vario tipo, ad esempio centri linguistici, centri musicali e scuola guida; gli impianti sportivi come centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco; e in generale tutte le strutture quando le attivita' non prevedano aggregazione di pubblico o eccezionali concentrazioni di persone'.Sono inoltre escluse dalla sospensione in Emilia-Romagna anche 'tutte le attivita' economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate) che pertanto saranno sospesi'.Restano in funzione anche 'le attivita' corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone', e le attivita' 'svolte da guide e accompagnatori turistici'. In generale, 'non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali'.La Regione precisa poi che allo stesso modo 'non possono essere ricomprese nella sospensione in via generale attivita' di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili', come servizi semiresidenziali e Centri diurni. Inoltre, 'non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione'.E ancora, 'non possono essere inclusi nella sospensione in via generale neppure i centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani) per la parte di ordinaria attivita''. Per quanto riguarda i corsi professionali, sono sospese le attivita' di formazione rivolte a gruppi o classi, mentre i servizi per il lavoro individuali, come i colloqui di orientamento, 'potranno svolgersi regolarmente'.Infine, la Regione ci tiene a precisare che 'resta facolta' delle autorita' territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunita' locali'.