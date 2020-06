Coronavirus, mappa contagi: nuovi casi a Modena città e Carpi

I nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena sono avvenuti a Modena città e a Carpi. Si trovano entrambi in isolamento domiciliare. La persona deceduta è una donna di 98 anni di Maranello. Si tratta di una persona deceduta nel mese di maggio dopo la guarigione (confermata dai due tamponi negativi), ma nella cui scheda Istat il covid-19 è stato inserito tra le cause di morte del decesso; il Dipartimento di Sanità pubblica l’ha dunque inserita nel conteggio regionale.Si aggiungono 1 nuovo guarito clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 5 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3421 le persone guarite clinicamente, di cui 3402 con anche il doppio tampone negativo.