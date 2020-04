Coronavirus, morto il dottor Manuel Efrain Perez

Manuel Efrain Perez, 75 anni, si è spento ieri al Sant’Orsola di Bologna dopo aver lottato con tutte le sue forze. Una vita per agli altri: medico in ospedale e poi da volontario in ambulanza. Anche in piena emergenza Covid-19 ha continuato a fare il suo dovere assieme ai volontari di Fratres Mutinae, l’associazione di Modena che presiedeva. Ha contratto infatti la malattia andando a visitare gli anziani della casa di riposo di Gaiato, sull’Appennino Modenese. I primi sintomi alcune settimane fa e poi l’aggravamento e il ricovero in terapia intensiva

'A tutta la famiglia Perez, il nostro abbraccio. Ci uniamo al dolore per la perdita del nostro amato Presidente Dr. Manuel Efrain Perez'. Cosi' i volontari dell'associazione modenese Frates Mutinae ricordano con un post su Facebook Manuel Efrain Perez, il medico 75enne ucciso dal coronavirus a Bologna dove era ricoverato all'ospedale Sant'Orsola. Anche la direzione dell'Azienda Usl di Modena lo ricorda: 'La scomparsa di un medico ci tocca particolarmente in questo momento in cui tutti gli operatori sanitari sono in prima linea nell'affrontare l'emergenza in corso. Ci stringiamo ai suoi familiari e, nuovamente, a ogni famiglia che ha perso una persona cara a causa del coronavirus'. Manuel Efrain Perez è stato medico di continuità assistenziale sul Distretto sanitario di Pavullo fino al 2015 e dal 2003 al 2007 è stato anche medico di Medicina Generale sul Distretto di Sassuolo, con ambulatorio a Maranello.

Negli ultimi anni prestava servizio come medico di guardia presso alcune strutture private del territorio regionale.