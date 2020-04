Coronavirus, è morto lo scrittore Luis Sepulveda

Sepulveda era nato nel 1949 a Ovalle, in Cile, ed era cresciuto a Valparaiso, con il nonno paterno e con uno zio che gli instillarono l’amore per i romanzi di avventura di Cervantes, Salgari, Conrad, Melville. Da ragazzo si iscrisse alla Gioventù Comunista e inizio’ a lavorare al quotidiano Clarín. Nel 1969 vinse una borsa di studio di cinque anni per l’Università di Mosca, ma nella capitale sovietica rimase solo pochi mesi, venne infatti espulso a causa dei contatti con alcuni dissidenti. Anni più tardi, entrato nella guardia personale del presidente Salvador Allende, conobbe anche il carcere e la tortura nei giorni del colpo di stato del generale Pinochet. Dal 1977 viaggiò in esilio e girò diversi Stati, iniziando a scrivere con continuità.