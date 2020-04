Coronaviurs: Modena, test a tappeto anche per la polizia municipale

Via allo screening per il personale della polizia locale e polizie nazionali di tutta la provincia di Modena, impegnati nell’emergenza coronavirus. 'Il Servizio Sanitario Regionale ha accolto la nostra istanza a inizio emergenza Covit-19, quando avevamo chiesto tamponi o test sierologici per tutti gli agenti - afferma il sindacato della municipale Sulpl -. Nei prossimi giorni saranno definite dall’ASL di Modena modalità tempi e luoghi per effettuare finalmente gli screening sugli agenti impegnati nel servizio di contenimento e il contrasto alla diffusione del virus. Auspichiamo che il test sierologico coinvolga le Polizie Locali di tutta la regione e dell’Italia: tale percorso risulta necessario non solo per garantire la sicurezza degli operatori di Polizia ma conseguentemente di tutti i cittadini, infatti la polizia locale non ha mai smesso di operare rimanendo a contatto con il territorio'.