Corso di tecnologia e saldatura elettronica

www.dedoshop.com lanciarono l’idea di tenere corsi di saldatura su componenti elettronici e su schede PCB in generale, al fine di ottimizzare ed affinare le conoscenze dei ragazzi, magari appena diplomati, in questa tecnica che sembra essere sempre meno diffusa in Italia. L’idea raccolse numerosi consensi e prenotazioni non vincolanti, ma il progetto si arenò a causa delle limitazioni imposte dal virus a livello di contatti e numero di partecipanti alle sessioni che sarebbero state svolte.A distanza di tre anni circa lo staff si è nuovamente messo all’opera per organizzare almeno tre sessioni con diverse sedi in Italia, questo al fine di rendere più agevole e semplice la partecipazione di persone da diverse parti di Italia.Il corso, riporta il proprietario del sito, sarà sia teorico che pratico e verranno eseguite lezioni di saldatura, diagnostica e sostituzioni di componenti su smartphone e console quali Playstation 5, Playstation 4 ed Xbox One, oltre a prevedere le stesse modalità per quello che concerne gli smartphone.Le iscrizioni saranno disponibili direttamente online sul portale, ove verrà inserito un apposito modulo da compilare con possibilità di messaggistica immediata.La lavorazione di console da gioco, e la riparazione delle stesse, ha lo scopo sia di fare conoscere i problemi ed i casi di guasti più comuni sia di poter avviare i giovani ad un lavoro, a almeno all’idea di prenderlo in considerazione, che unisca il profitto alla passione per la tecnologia in generale ed appunto alle console.

Inoltre sono sempre in aumento i casi in cui le persone, magari non avendo a disposizione cifre importanti, cercano, in seguito al manifestarsi di un problema sulla propria console, tutorial online che mostrano riparazioni, a volte totalmente improbabili o pubblicati sui canali social con il solo scopo di generare qualche click; questo comporta non solo una perdita di tempo da parte di chi vuole cimentarsi con il fai da te, ma in alcuni casi con l’aggravarsi del problema che ha colpito il proprio dispositivo elettronico rendendolo, nella peggiore delle ipotesi, inutilizzabile.



I problemi che colpiscono i dispositivi elettronici sono molteplici e conosciuti, dai problemi per contatto di acqua agli sbalzi elettrici che possono verificarsi e colpire i vari componenti interni rendendo in parte oppure totalmente incapaci le console portatili di accendersi e funzionare correttamente.

I prossimi dettagli per la partecipazioni al corso saranno resi pubblici nel breve periodo.