'Così sosteniamo le persone vittime di reazioni avverse da vaccino'

Si è spostata al Parco Ferrari di Modena oggi pomeriggio la protesta contro il green pass. A promuovere l'evento, autorizzato e pacifico, è stato il gruppo Emilia Romagna 'La gente come noi', insieme a 'Modena libere menti'. All'incontro ha preso parte in collegamento video anche il leader dei portuali Stefano Puzzer.Tra gli interventi dei relatori che si sono alternati sul palco va sottolineato quello di Rossella Burzi, medico legale e consulente tecnico del Tribunale di Bologna. La dottoressa Burzi ha parlato nelle vesti di tesoriera della associazione Edward Jenner, una associazione, composta da un team di medici ed avvocati, che segue le persone vittime di effetti collaterali da vaccino.Abbiamo intervistato la dottoressa che ha subito spiegato le finalità della associazione, i principali effetti avversi raccolti in questi mesi. 'Non siamo certo no vax, io sono vaccinata, obbligata in quanto medico - spiega -. Il nostro obiettivo è sostenere coloro che subiscono gravi reazioni avverse dopo l'inoculazione'.