Costanzo e la morte improvvisa: doveva essere intervento di routine

Costanzo soffriva di problemi cardiaci ed era stato sottoposto in passato anche a un intervento a cuore aperto. Da alcune settimane era ricoverato nella clinica Paideia di Roma, per un’operazione di routine, un intervento semplice, si legge su Il Corriere della Sera. Dal letto della struttura sanitaria ha anche seguito il Festival di Sanremo, un appuntamento per lui imperdibile. Maria De Filippi lo andava a trovare tutti i giorni prima di recarsi a lavoro. Sembrava andare tutto come previsto.Poi l’improvviso peggioramento e la morte. Comprensibile lo shock vissuto da Maria De Filippi che con lui aveva condiviso trent’anni di vita, tra amore e carriera. Fu Costanzo, allora produttore di Amici, a proporla come conduttrice nel 1992 al posto di Lella Costa.Una decisione che suscitò le perplessità di molti, e che invece sarebbe stato il trampolino di lancio per la futura signora della tv italiana.Tre anni dopo Maurizio Costanzo e Maria De Filippi diventano marito e moglie. Quel giorno, racconterà lui, “ho pensato, vorrei morire nelle mani di lei“. Solo qualche mese fa De Filippi aveva confessato in un’intervista di essere spaventata dalla morte e di non sapere se sarebbe stata in grado di essere vicino al marito nel momento della sua dipartita.In molti pensavano che non sarebbe stata presente oggi alla camera ardente in Campidoglio. Che non avrebbe retto il dolore. Invece era presente accanto al figlio Gabriele (oggi 31 anni), adottato con il marito.