Covid, 1367 contagi in Italia in un giorno. In Emilia Romagna 120 casi

Giornata negativa dai dati provenienti dal Ministero della Salute sull'andamento della pandemia Covid in Italia. Oggi si registrano 1367 nuovi casi e 13 decessi. Di questi 1367 nuovi contagiati 120 sono in Emilia Romagna. La Lombardia è la Regione con l'incremento maggiore (269), seguita dal Lazio (162) e dalla Toscana (161). I tamponi effettuati complessivamente sono 93mila di cui 10mila in Emilia Romagna. Nessun decesso in Emilia Romagna.