Covid, 16 decessi in una settimana in Emilia Romagna

Questi i dati relativi alla settimana dal 7 al 13 aprile 2023, aggiornati alle ore 10 di ieri, giovedì 13 aprile, come richiesto dal ministero della Salute.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 18 (-1 rispetto alla settimana precedente, -5,3%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 436 (+30 rispetto alla settimana precedente, +7,4%).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (+1 rispetto alla settimana precedente), 1 a Parma (invariato), 1 a Reggio Emilia (invariato), 7 a Modena (+1), 1 a Bologna (-3), 1 nel Circondario imolese (+1), 2 a Ferrara (invariato), 3 a Ravenna (-1) e 1 a Cesena, invariato rispetto alla settimana precedente.Nessun ricovero a Forlì e Rimini, come nella settimana precedente.L’età media dei nuovi positivi è di 58,3 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 331 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 434.941), seguita da Modena (212 su 321.605) e Ferrara (157 su 160.306); poi Parma (151 su 185.036), Reggio Emilia (144 su 246.075), Ravenna (119 su 203.775); quindi Rimini (98 su 195.677), Piacenza (91 su 113.469) e Forlì (50 su 100.201); infine il Circondario Imolese (49 su 65.958) e Cesena, con 40 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 119.039.Si registrano 16 decessi:3 in provincia di Modena5 in provincia di Bologna2 in provincia di Ferrara3 in provincia di Ravenna1 in provincia di Forlì-Cesena2 in provincia di RiminiNessun decesso nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e nel Circondario Imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.375.