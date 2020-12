Covid a Modena, 188 ricoverati in reparto e 66 in Terapia intensiva

Grazie ai volumi stazionari di ricoverati positivi degli ultimi giorni, a Modena rispetto alla settimana precedente è stato possibile riconvertire alcuni settori di degenza precedentemente attivati per il ricovero di pazienti Covid, rendendoli nuovamente disponibili per l’assistenza a pazienti No Covid. A fronte delle ultime riorganizzazioni, sono attualmente attivi 223 posti letto di degenza ordinaria e 77 posti letto tra intensiva e semintensiva.

