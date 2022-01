Covid a Modena 2610 contagi. I ricoveri sono 24, 9 i decessi

In provincia di Modena, su 2610 nuovi positivi, 389 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; per 2221 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica. Le persone ricoverate in Reparto sono 24.Si registrano 7 decessi a cui si aggiungono 2 decessi avvenuti la scorsa settimana ma inseriti oggi nel bollettino regionale:Uomo, 95 anni, CarpiDonna, 93 anni, ModenaUomo, 92 anni, SassuoloDonna, 90 anni, Marano sul PanaroDonna, 87 anni, VignolaDonna, 83 anni, ModenaDonna, 71 anni, San Cesario sul PanaroI 2 decessi avvenuti la scorsa settimanaUomo, 85 anni, CastelvetroUomo, 77 anni, CarpiVi è anche stata una donna, 70 anni, residente all’estero ma deceduta a ModenaEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Bastiglia 16Bomporto 42Campogalliano 27Camposanto 7Carpi 261Castelfranco 124Castelnuovo 30Castelvetro 30Cavezzo 22Concordia 19Fanano 15Finale Emilia 33Fiorano 34Fiumalbo 3Formigine 80Frassinoro 8Guiglia 10Lama Mocogno 7Maranello 35Marano 14Medolla 22Mirandola 87Modena 836Montecreto 3Montefiorino 5Montese 4Nonantola 81Novi 40Palagano 4Pavullo 78Pievepelago 5Polinago 5Prignano 12Ravarino 26Riolunato 2San Cesario 24San Felice 27San Possidonio 15San Prospero 17Sassuolo 119Savignano 17Serramazzoni 32Sestola 6Soliera 61Spilamberto 37Vignola 64Zocca 21Fuori provincia 143