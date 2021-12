Covid: anche a Pavullo attivati 10 posti letto

Dopo il Ramazzini di Carpi e l’Ospedale di Sassuolo, anche l’Ospedale di Pavullo attiva 10 posti letto in una sezione della Medicina Acuti, che saranno utilizzati per ricoveri Covid. In particolare, si tratterà di pazienti che non necessitano di ventilazione, trasferiti da altri reparti o dai Pronto Soccorso della provincia. La decisione è legata all’andamento epidemiologico delle ultime settimane: l’espansione progressiva della rete Covid avviata dall’Azienda USL di Modena ha l’obiettivo di supportare gli ospedali hub che rimangono quelli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.