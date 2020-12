Covid, crollano i tamponi a Modena: meno casi. Dieci morti

In provincia di Modena, su 96 nuovi positivi , 58 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, per 35 casi è in corso la ricerca epidemiologica. Tre le persone ricoverate. I sintomatici sono 58, gli asintomatici 38. Il numero minore di casi positivi è dovuto prevalentemente al numero minore di tamponi effettuati tra il 5 e l’8 dicembre. Si aggiungono 269 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 16.833.Nella settimana dal 30 novembre al 7 dicembre sono state poste in isolamento 39 classi inprovincia, mentre è terminato l'isolamento per 71 classi.Uomo di 73 anni di SolieraUomo di 89 anni di SolieraUomo di 64 anni di Finale EmiliaUomo di 69 anni di Finale EmiliaUomo di 87 anni di Castelfranco EmiliaUomo di 88 anni di ModenaDonna di 82 anni di Lama MocognoDonna di 84 anni di MonteseDonna di 80 anni di ModenaDonna di 90 anni di GuigliaBastiglia 1Bomporto 1Carpi 12Castelfranco E. 1Castelnuovo R. 6Castelvetro 6Fiorano M. 4Formigine 2Maranello 1Mirandola 5Modena 30Montefiorino 1Nonantola 2Novi 1Pavullo 3Prignano 1Ravarino 2San Cesario S/P 1San Prospero 3Sassuolo 4Serramazzoni 2Soliera 5Spilamberto 1Fuori provincia 1