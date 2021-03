Covid Modena, calano i contagi ma continuano a crescere i ricoveri

Nell’ultima settimana, per la prima volta da febbraio, è in calo il numero di nuovi casi Covid a Modena. In calo anche la percentuale di positività e il numero di persone esaminate, mentre continua a crescere il numero dei ricoveri giornalieri, sia nei reparti per acuti sia in quelli di terapia intensiva.Sono 598 i pazienti Covid positivi ricoverati, a martedì 23 marzo, negli ospedali modenesi, +5% rispetto ai 569 del 15 marzo. Di questi, 342 sono ricoverati a Policlinico e Baggiovara, 169 negli ospedali provinciali (Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo) e 87 all’Ospedale di Sassuolo spa. 77 i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva.Nell’ultima settimana il numero di ricoveri si è mantenuto sopra il tetto raggiunto nella fase pandemica di novembre quando il picco era stato di 567 ricoverati. Al momento il dato più alto relativo ai ricoveri (617) è stato rilevato lunedì 22 marzo.Considerando il totale dei tamponi molecolari refertati da inizio epidemia sino al 23 marzo (compresi i tamponi di controllo per accertare la guarigione) sono stati eseguiti circa 534mila tamponi. Il totale di positivi segnalati a livello regionale, al 15 marzo (ultimo dato disponibile), per la provincia di Modena è di 55.221 (erano 52.272 lo scorso 15 marzo).Al 23 marzo, in provincia di Modena erano accertati 8916 (erano 9136 il 15 marzo, -2%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 8318 erano in isolamento domiciliare o presso altre strutture, 598 ricoverati. Al 15 marzo (ultimo dato disponibile) erano in isolamento 12.221 (erano 14.586 il 15 marzo, -16%) persone. In particolare: 8318 (erano 8567) persone covid positive. Dei positivi in isolamento domiciliare 42 sono accolti presso l’hotel Tiby e 48 pazienti sono ricoverati negli Ospedali di Comunità Covid a Novi, Fanano, Soliera. 3903 (erano 6019) contatti stretti di casi accertati in isolamento.