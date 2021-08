Covid Modena, 90 nuovi positivi

In provincia di Modena, su 90 nuovi positivi, 70 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, per 12 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 70, gli asintomatici 20.Si registrano 30 nuovi guariti che sono così complessivamente 64.235 A ieri sono state somministrate complessivamente 815.815 dosi di vaccino, di cui 448.171 prime dosi e 367.644 seconde dosi.I nuovi casi:Bastiglia 1Carpi 13Castelfranco E.Castelnuovo R. 3Castelvetro 1Cavezzo 1Concordia 1Fanano 2Finale Emilia 1Fiorano M. 4Formigine 5Guiglia 2Maranello 3Marano 1Medolla 2Mirandola 2Modena 17Pavullo 2Prignano 1San Felice S/P 1San Possidonio 1Sassuolo 4Savignano S/P 2Sestola 1Soliera 3Spilamberto 1Vignola 11Zocca 2Fuori provincia 2