Covid nelle scuole Modena, casi a Cittadella, Lanfranco e Palestrina

Anche oggi sono stati riscontrati nuovi casi di positività al covid relativi a persone che frequentano istituti scolastici della provincia di Modena.

È stato individuato un caso di positività alla Scuola primaria Cittadella di Modena e uno nella scuola secondaria di primo grado Lanfranco di Modena. Non appena appresa notizia delle positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato gli istituti; i referenti scolastici Covid hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori per le necessarie comunicazioni alle famiglie da parte del Dipartimento di Sanità pubblica. Le persone interessate dai provvedimenti del Dipartimento saranno sottoposte a tampone; in ragione di quanto emerso dall’indagine epidemiologica e delle recenti indicazioni regionali non è stato disposto l’isolamento ma la Sanità pubblica, in via di massima precauzione, ha disposto l’utilizzo della mascherina anche al banco in tutto l’istituto e per tutto il periodo della sorveglianza sanitaria.

A seguito di una seconda positività individuata tramite lo screening con tampone effettuato su una classe della scuola primaria Palestrina di Modena, è stato disposto un periodo di sorveglianza e di isolamento per ogni studente, anche se negativo al primo controllo, durante il quale dovrà rimanere al domicilio evitando ogni contatto con i familiari e altre persone. Si ricorda che gli alunni e le altre persone che frequentano l’istituto non sono considerati contatti stretti a rischio, pertanto non sono soggetti ad alcun provvedimento.