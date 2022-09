Covid, nuove regole quarantena: equiparati vaccinati e non vaccinati

Cambiano le regole dell'isolamento che si riduce da sette a cinque giorni con tampone negativo e da 21 a 14 giorni senza tampone di fine isolamento se asintomatici. In ogni caso occorre aspettare la comunicazione Ausl di fine quarantena. Parallelamente vengono equiparati vaccinati e non vaccinati nelle modalità della quarantena (non più ridotta per coloro che hanno aderito alla campagna vaccinale). In questo modo, di fatto, la sanità pubblica certifica la stessa situazione in termini di capacità di contagio per vaccinati e non vaccinati.Oggi a fare il punto della situazione è stato Davide Ferrari, direttore dipartimento sanità pubblica Ausl Modena. Ferrari ha spiegato anche come il nuovo vaccino bivalente appena approvato da Ema sia tarato su due ceppi, quello di Wuhan originario e quello della variante Omicron 1 (oggi siamo arrivati alla variante Omicron 5). 'Anche il vaccino aggiornato quindi è da considerarsi come un richiamo per tutti - ha detto Ferrari -, a tutela delle forme gravi'.