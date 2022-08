Covid: oggi 4 volte i ricoveri di un anno fa, ma 6 su 10 sono in ospedale per altro

Il report settimanale congiunto tra Azienda Ospedaliera Universitaria e Ausl della provincia di Modena conferma che il Covid è alla base dell'alto numero dei ricoveri solo perché solo perché le persone che entrano in ospedale per altre patologie e risultano positive al Covid con il tampone di ingresso, vengono classificati come ricoverati per Covid. In realtà per la maggior parte dei casi (gli ultimi dati ci dicono il 60%) non è così. Sei persone su dieci che troviamo ricoverati nei reparti Covid sono in ospedale non per il covid ma per altre patologie. In particolare, specifica il report, 'circa il 40% dei pazienti (età media 78 anni) è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 60% (età media 69 anni) per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo'I numeri dei ricoverati ufficialmente Covid comunque rimangono alti, circa il quadruplo rispetto allo scorso anno. Ad oggi, sono presenti in Azienda 100 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 98 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 70 sono al Policlinico, 28 a Baggiovara), 2 in terapia intensiva (al Policlinico).Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 22 luglio, notiamo una diminuzione complessiva dei ricoveri del 13%. I dati dei ricoveri confermano comunque la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.Un anno fa, 4 agosto 2021, i ricoverati erano 27 totali, di cui 2 in terapia intensiva.