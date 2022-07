Covid, sono 196 i ricoveri in provincia di Modena

Nuovi casi, percentuale di positività e persone esaminate ancora in aumento a Modena, così come i ricoveri quotidiani. Il totale di positivi segnalati lunedì 18 luglio, per la provincia di Modena è di 260.040 (erano 253.077 lo scorso 11 luglio): accertati 9.804 (erano 9.385 l’11 luglio, +4%) casi di persone con in corso l’infezione.Sono 196 (erano 180 l’11 luglio, +9%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 117 pazienti covid positivi in Azienda ospedaliera di Modena, 18 all’Ospedale di Sassuolo e 61 negli ospedali a gestione Ausl. Con la ripresa dei contagi e l’aumento dei ricoveri è stata rivista l’organizzazione della rete ospedaliera, con la riapertura di aree dedicate al covid in tutti gli Ospedali Ausl.Il tasso settimanale di incidenza è di 921 casi per 100.000 abitanti (-11,3% rispetto alla settimana precedente).Persone in isolamento domiciliare perché positive al covid per Comune di residenza:Bastiglia 61Bomporto 114Campogalliano 138Camposanto 31Carpi 971Castelfranco 443Castelnuovo 207Castelvetro 112Cavezzo 114Concordia 85Fanano 25Finale 209Fiorano Modenese 247Fiumalbo 7Formigine 530Frassinoro 27Guiglia 44Lama Mocogno 28Maranello 229Marano 59Medolla 97Mirandola 331Modena 2661Montecreto 13Montefiorino 28Montese 37Nonantola 240Novi di Modena 111Palagano 41Pavullo 203Pievepelago 21Polinago 14Prignano 50Ravarino 92Riolunato 3San Cesario 96San Felice 143San Possidonio 47San Prospero 91Sassuolo 556Savignano 105Serramazzoni 119Sestola 33Soliera 171Spilamberto 240Vignola 323Zocca 48Fuori Provincia13TOTALE 9608