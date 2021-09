Covid, terza dose: solo il 20% dei fragili ha risposto all'appello

'I vaccini funzionano e la campagna vaccinale in Italia ed in Emilia-Romagna è stata un successo. Contagi e ricoverati oggi 53 nelle strutture provinciali di cui 11 ricoverati per altre cause non covid ma risultati positivi al tampone, sono stabili o diminuiscono, e i decessi riguardano persone molto anziane con pluripatologie, tra questi registrati come decessi per covid perché positivi ma collegati ad altre patologie o cause'. I dati dei contagi, pur in calo, scesi a 46 per 100.000 abitanti, e dei positivi, scesi al 2,3% dei tamponi effettuati, rimangono in provincia di Modena ed in Regione più alti della media nazionale, ma il clima che si respira nel punto stampa in collegamento streaming del giovedì con iloggi insieme all'immunologo dell'azienda ospedaliera Universitaria, è di moderato ottimismo, anche alla vigilia della stagione autunnale. Con tutte le sue incognite. Quella dello scorso anno, all'insegna di una variante dichiaratamente meno contagiosa della Delta (totalizzante oggi), aveva visto a metà mese di ottobre, dopo una estate di aperture di contagi e di ospedalizzazioni ridotte a zero, la nuova crescita dei contagi e delle ospedalizzazioni. Oggi, pur nella conferma ribadita dal Prof. Cossarizza, che non è possibile stabilire la durata della copertura vaccinale (aspetto specificato anche nel consenso informato), si punta al fatto che la riduzione drastica degli effetti gravi nei contagiati vaccinati possa preservare anche nei prossimi mesi dal rischio di mettere di nuovo sotto pressione le strutture sanitarie ed ospedaliere, visto ormai l'alto tasso di vaccinazione raggiunto.Ed è in questo contesto non emergenziale che si può quindi iniziare aper ora su indicazione del CTS, prevista, in ordine, per i soggetti fragili, trapiantati, oncologici, poi per gli ultra ottantenni e poi per i sanitari.Per i primi l'avvio non è stato come ci si attendeva. Dei mille sms inviati ai soggetti fragili per i quali è prevista la terza dose come rafforzamento della copertura, solo 226 hanno ricevuto risposta. 'Pochi, sicuramente meno di quanto ci aspettavano' - afferma Brambilla. Ma a fornire una possibile spiegazione al dato interviene'Non siamo più nella fase emergenziale dove l'obiettivo prioritario era vaccinare tutti il più presto possibile. Di fronte alla terza dose ci sono diversi soggetti fragili che si rivolgono al proprio medico, per valutare a fondo il proprio singolo caso'. Insomma prima di rispondere alla chiamata della terza dose, valutano attentamente il proprio caso. Come dire se prima, per le prime due dosi, l'imperativo categorico era vaccinare, oggi, per la terza dose a questo verbo ne va aggiunto un altro: valutare. Come lo si fa, e lo si è sempre fatto, in occasione della vaccinazione antinfluenzale.della provincia di Modena inizierà subito dopo, ma su questa - tranquilizza Brambilla - non dovremmo avere problemi visto che considerando la quantità di vaccini che siamo in grado di inoculare ogni giorno, fino a 7000-8000 sarebbe una operazione gestibile in 2 settimane.Qui si apre un capitolo a parte, a seguito delle nostre domande rivolte in funzione dei dati pubblicati in settimana sulla preoccupazione ed i dubbi dei sanitari in servizio, sia sulla terza dose, e sia sul crollo della carica anticorpale, misurata in calo del 62% a distanza di tre mesi, e dopo la comunicazione della sospensione di quella a sei mesi. 'E' chiaro che gli anticorpi calano e non siamo ancora in grado di dire quale sia il livello minimo sotto il quale è garantita una risposta, ma il discorso della risposta è più complesso e va al di là di un singolo numero assoluto'. La spiegazione che il Prof. Cossarizza fornisce su questo punto è lunga e tecnica ma serve per lanciare un messaggio di garanzia rispetto ad un contesto, quello sanitario ed ospedaliero comunque sicuro. Su questo punto chiediamo se questa sicurezza è garantita dai tamponi. Il Direttore Brambilla conferma che i tamponi sugli operatori vengono effettuati ogni 10, 20 giorni, un mese, dipende anche dal contesto di rischio in cui si trova. Fatto sta che tutti i tamponi effettuati fino ad ora risultano negativi'