Dal 1° dicembre terza dose dai 40 anni, prenotazioni dal 22 novembre

Da lunedì prossimo, il 22 novembre, via alle prenotazioni per la terza dose di vaccino anti-Covid agli over 40. Potranno candidarsi alla dose supplementare le persone dai 40 ai 59 anni che abbiano alle spalle da almeno sei mesi la vaccinazione con le prime due dosi. Di qui a fine maggio saranno in tutto 2,2 milioni gli emiliano-romagnoli che hanno fatto le due dosi e saranno dunque nelle condizioni di chiedere la terza. Le vaccinazioni verranno effettuate negli hub che veranno aperti in ogni provincia ('a Bologna probabilmente saranno due'), dai medici medicina generale e in 230 farmacie che hanno aderito alla campagna. Inoltre, spiega l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini oggi nel corso di una conferenza stampa, 'continueremo con i mezzi mobili laddove si rendesse necessaria una presenza puntuale, ad esempio nelle aree interne o di montagna'. Tutt'altro che escluse, per facilitare l'inoculazione della terza dose, sedute ad accesso libero e open day già viste nelle fasi precedenti. Di sicuro stavolta a mancare non saranno le dosi. 'Dal 1 dicembre in poi- stima Donini- potremmo mettere in campo potenzialmente una offerta di 20.000-25.000 vaccini al giorno', sottolinea infatti l'assessore. I canali di prenotazione sono sempre gli stessi: Cupweb, Cuptel, sportelli Cup, fascicolo sanitario elettronico e inviti tramite sms per chi rientran in determinate categorie.Finora in Emilia-Romagna sono state somministrate 317.241 terze dosi in Emilia-Romagna, il 9,2% di quelle fatte in Italia. Destinatari, finora, over 60, persone fragili e personale sanitario. Se si guardano le fasce d'età, il maggior numero riguarda gli over 80 con 187.748 richiami somministrati, e a seguire la fascia 70-79 anni con 38.657, i 60-69enni con 32.193, 25.009 persone tra i 50 e i 59 anni, 16.106 tra i 40-49 anni, 10.311 nella fascia 30-39 e infine 7.217 under 30. Vanno piano, pianissimo, le prime dosi per chi non si era ancora vaccinato. 'Non si raggiungono le mille vaccinazioni al giorno', spiega la Regione. I dati peggiori vengono dalla Romagna e in particolare da Rimini, che ha l'85,8% della popolazione vaccinabile con doppia dose contro una media regionale dell'87,4%.In attesa delle decisioni del Governo, l'Emilia-Romagna continua a 'tifare' per restrizioni, se restrizioni saranno, che riguardino in prima battuta i non vaccinati. 'Da sempre- ricorda infatti l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini- sosteniamo che in caso di restrizioni coloro che dovessero avere una vaccinazione completa, visto che rischiano di meno, dovrebbero avere maggiore possibilità di relazione, maggiore libertà'. Donini risponde alla questione nel corso della conferenza stampa di questa mattina, dedicata alla situazione epidemiologica in regione e alle novità sulla terza dose del vaccino. Per quanto riguarda l'eventuale scelta di un 'lockdown dei non vaccinati', o comunque di limitazioni differenziate tra vaccinati e non in caso di un ulteriore aggravamento della situazione, 'non so se comincerà oggi in Conferenza delle Regioni, ma è una discussione molto aperta, noi comunque ci rimettiamo alle decisioni del Governo'. In Emilia-Romagna, è uno dei dati forniti nel corso dell'incontro con la stampa, sono stati in tutto 563 i dipendenti della sanità regionale sospesi perchè non in regola con l'obbligo vaccinale per il Covid.