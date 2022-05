Dal Covid al Vaiolo delle scimmie: nuove lezioni di Burioni da Fazio

Abbandonate le 'lezioni' sul Covid, ora il professor Roberto Burioni continua le ospitate televisive da Fazio cambiando tema. Questa sera ha fatto il punto sul vaiolo delle scimmie.'Il virus del vaiolo delle scimmie potrebbe essere mutato e diventato molto contagioso, ma questo è molto improbabile - afferma Burioni -. La seconda ipotesi è più probabile: molte delle infezioni si sono presentate in una comunità di individui giovani sessualmente molto attivi e quindi che non sono coperti dal vaccino del vaiolo. La cattiva notizia è che i casi sono sicuramente più di quelli contati sinora e i numeri potrebbero aumentare soprattutto se non si interrompe col tracciamento la catena del contagio - ha chiuso Burioni -. La buona notizia è che molti sono stati già vaccinati per il vaiolo e in ogni caso abbiamo già un vaccino che funziona molto bene e che è efficacissimo nel bloccare il contagio'.