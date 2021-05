Danni alluvione 6 dicembre: a Modena spettano 226.000 euro

Fu la zona della Fossalta, area in cui confluiscono i torrenti Tiepido e Grizzaga prima dell'immissione nel Panaro, quella ad essere maggiormente colpita dall'esondazione dell'acqua del Tiepido. Case, aziende, ristoranti ancora una volta vennero invasi da circa mezzo metro d'acqua. Nello stesso giorno, il 6 dicembre, l'argine del Panaro si ruppe in località Bagazzano creando l'alluvione di Nonantola, comune che ha pagato il prezzo più alto. Il 23 dicembre 2020 il Consiglio dei Ministri dichiarò lo stato di emergenza, nei medesimi territori, fino al 23 dicembre 2021. Da li la raccolta delle stime dei danni e l'avvio dell'iter per i risarcimenti. Nei giorni scorsi la conferma delle risorse stanziate dallo Stato alla Regione Emilia-Romagna per i danni dell'alluvione. A ricevere la parte maggiore il comune più danneggiato, Nonantola, dove le stime parlano di 80 milioni di euro. Per Modena le cifre sono ben diverse. E' di 226.384 euro la cifra destinata a Modena per il risarcimento dei danni. Questa sarà ripartita, sulla base di quanto stabilito dal Comune, con le seguenti modalità:• per i privati residenti, spese di ripulitura, di rimozione dei detriti e del fango in misuraproporzionale alle spese sostenute;• per le imprese, spese di ripulitura, di rimozione dei detriti e del fango nonché spese diripristino dell'accesso agli immobili per la riapertura delle attività, escludendo come criterioquello relativo al calo di fatturato riferito all'anno precedente, in quanto ritenuto unparametro di riferimento non idoneo vista la crisi indotta dall'emergenza sanitaria da Covid-19;I tempi, nonostante la conferma dei finanziamenti, non sono immediati. Ora bisognerà attendere una determina del dirigente del Servizio Amministrativo e Protezione Civile con la quale saranno individuate le spese ammesse al rimborso;