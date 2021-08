Devastante incendio distrugge palazzo a Milano: 20 intossicati

Un terribile incendio ha distrutto oggi un grattacielo in via Antonini 33, a Milano. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco. Il complesso è costituito da due piani interrati, adibiti ad autorimesse, posti auto, cantine e locali tecnici, da un piano fuori terra adibito ad attività commerciale, da una parte superiore in cui sono state realizzate unità immobiliari disposte su due livelli e, da una torre residenziale di 16 piani che raggiunge i 60 metri di altezza. Nel palazzo abita anche il vincitore di Sanremo Mahmood. Venti le persone intossicate.“Al momento non abbiamo segnalazioni di vittime - ha riferito il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti sul posto -. Una ventina di persone sono uscite quello che ora stanno facendo i vigili del fuoco è sfondare una porta dopo l’altra partendo dai piani bassi per vedere se qualcuno è rimasto dentro. Stanno lavorando con le bombole dell’ossigeno, in condizioni difficilissime. Siamo positivi rispetto al fatto che c’è stato del tempo per uscire, ma finché questo controllo non è stato fatto, non si possono fare altre ipotesi”.