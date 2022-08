Dieci consigli pratici per camperizzare un furgone

La vita da camper è stata un must degli anni ’60 e ’70 quando gli hippie si appropriarono di uno stile di vita basato sulla libertà e sulla semplicità. La vita in camper permette di vivere con poco, di accontentarsi dell’essenziale e di avere sempre la propria casa a portata di mano.Desideri abbracciare uno modo di vivere basato su una filosofia di vita alternativa? Allora non dovrai far altro che metterti a lavoro e iniziare a camperizzare un furgone Prima di iniziare, e di metterti a lavoro, dovrai però considerare che la camperizzazione in maniera autonoma è parte integrante dell’esperienza di vivere in un van. Durante la camperizzazione potrai imparare molto, e non solo a livello pratico. Il processo di realizzazione del furgone camperizzato è davvero avvincente, anche snervante e duro, ma affrontando ogni singola sfida sarà possibile godere dei frutti del proprio lavoro.



Consigli pratici per camperizzare un furgone in autonomia



1 - Per camperizzare un van, ci vuole spazio

Sebbene possa sembrare scontato è bene ribadirlo: prima ancora di cominciare a camperizzare un furgone è importante capire dove farlo. Un furgone di per sé già occupa più spazio di una normale macchina sia in altezza che in lunghezza (alcuni sono più lunghi di 7 metri e alti quasi 3 metri).

Oltre allo spazio per il furgone quindi, ti servirà anche lo spazio dove depositare tutti gli apparati, come ad esempio i pannelli solari, il frigo, etc., i materiali di costruzione e gli attrezzi da lavoro.

Infine, per allestire i materiali da inserire nel tuo furgone camperizzato serve un luogo ampio. Per questo, ti servirà un tavolo dove lavorare, un luogo dove poter:

● Segare;

● Piallare;

● Costruire;

● Sperimentare in totale libertà.

Se non hai un garage per iniziare i lavori, allora è meglio aspettare la bella stagione proprio perché lavorare all’esterno significa anche fare i conti con le intemperie, mentre durante la primavera o l’estate potrai godere di più del lavoro di realizzazione.



2 - Imposta un budget e aumentalo del 25%

Prima di iniziare è importante avere un’idea realistica di quali siano i costi di camperizzazione mobile. Una volta impostato il tuo budget ricorda di aumentare la tua considerazione del 25%: questo piccolo sovrapprezzo è dovuto al fatto che durante la progettazione ti sfuggiranno quasi sicuramente moltissimi dettagli a cui non avevi pensato.

Camperizzare un furgone è un progetto vivo, che non finisce mai. Anche mentre sarai in viaggio dovrai effettuare la manutenzione e potrai assistere all’evoluzione del progetto pian piano. Magari sarai tu stesso a richiedere qualcosa da aggiungere proprio mentre ti sporchi le mani lavorando.



3 - Non sottovalutare l’importanza del letto

La cosa più conveniente della vita in camper è la possibilità di dormire nel proprio letto ovunque ci si trovi. Per questo motivo è indispensabile scegliere un letto che sia comodo, confortevole, facile da convertire durante il giorno e della giusta lunghezza.

Spesso per ottimizzare gli spazi si tende a sacrificare il giaciglio, eppure un buon letto permette un sonno migliore, un riposo rigenerante e l’abbassamento del livello di stress. In questo modo potrai godere al massimo del tuo viaggio on the road. Considera inoltre che la parte sotto il letto è il luogo di maggior stivaggio e più sarà grande più potrai conservare i tuoi oggetti quotidiani.



4 - Condividi l’esperienza

Camperizzare un furgone non è un’impresa da poco quindi una mano in più può risultare molto utile. Infatti, l’unione fa la forza e molti passaggi della camperizzazione sicuramente vengono meglio se si è in due: isolare le pareti, installare le finestre, fissare il tetto e molto molto altro può richiedere un aiuto per ottimizzare i tempi.



5 - Organizza gli spazi al meglio

Non è un mistero, nel furgone avrai a disposizione uno spazio molto limitato. Per questo motivo ogni spazio deve essere pensato al meglio e ogni cosa deve trovarsi al suo posto. Inoltre, il van è sempre in movimento, quindi, è bene considerare di fissare ogni oggetto e metterlo in sicurezza. Puoi utilizzare dei cassettoni estraibili da mettere sotto il letto per contenere tutte le tue cose.



6 - L’80% della camperizzazione è studio

Se pensi di metterti subito a lavoro stai sbagliando perché nel camperizzare il tuo veicolo dovrai passare molto tempo a imparare e a studiare come si fa prima di metterti all’opera.

D’altronde anche questa fase risulta affascinante e parte integrante del lavoro: sin dalla pianificazione dell’allestimento fino alla realizzazione, avrai bisogno di molto tempo per progettare e studiare prima ancora di metterti a lavoro.



7 - Il bagno: sì o no?

Per alcuni non è importante installare nel furgone un bagno vero e proprio poiché prevedono delle soste in campeggio o altrove, ma se stai pensando a un viaggio lungo e completamente autonomo, doccia e servizi igienici sono essenziali. Puoi optare per un wc chimico e mobile.

Le toilette più utilizzate sono quelle con all’interno dei sacchetti usa e getta di plastica biodegradabile con all’interno della segatura che, se si utilizza una carta biodegradabile, possono essere gettati nei rifiuti un po’ come si fa con i sacchetti per raccogliere gli escrementi dei cani. Per il bidet puoi utilizzare un rubinetto di doccia estraibile che può essere utilizzato anche per lavarsi.



8 - L’importanza del lavello

Non fare l’errore di installare un lavello troppo piccolo: tieni presente le tue abitudini alimentari e le tue esigenze in generale. Il lavello deve contenere i piatti e le stoviglie e se si ha una famiglia numerosa e delle abitudini alimentari particolari è bene optare per un lavabo abbastanza capiente.

Insomma, a livello di praticità durante il viaggio, è bene non lesinare sulle dimensioni di letto e lavello.



9 - Rivolgiti a professionisti per l’impianto elettrico

Un impianto elettrico all’interno del van camperizzato permette di ricaricare i dispositivi, di avviare le ventole e il sistema idrico e molto altro ancora, e ti servirà sia per i tuoi viaggi lunghi che per gli spostamenti più brevi.

Per questo motivo è bene realizzare un impianto altamente professionale che ti permetta di viaggiare in completa tranquillità. Avrai bisogno di una batteria per accumulare l’energia ricavata dal pannello solare e va posizionata in maniera corretta e in uno spazio apposito.



10 - Impara ad apprezzare l’essenziale

Durante la camperizzazione del tuo furgone ti renderai conto che le cose semplici sono le più importanti e imparerai a fare a meno di molte cose inutili. Dopotutto lo scopo è vivere un viaggio indimenticabile dove ti troverai ad affrontare non solo sfide materiali ma soprattutto spirituali. Alleggerisci il carico e porta con te solo ciò che conta.