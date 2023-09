Diritto di cronaca: con la riforma Cartabia impossibile lavorare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il messaggio è arrivato, sia alla platea presente alla chiesa di San Carlo, sede delle conferenze di DIG, il festival del giornalismo investigativo, sia al procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri, invitato dall'Aser, il sindacato dei giornalisti Emilia-Romagna a parlare della riforma Cartabia Uno striscione, le ragioni della protesta spiegate dal presidente dell'Associazione Stampa Modena Pier Paolo Pedriali, poi l'incontro, prima dell'inizio dell'incontro con il procuratore Gratteri. Protesta condivisa a pieno nel momento in cui denuncia l'estrema difficoltà, soprattutto per i giornalisti di cronaca nera, di svolgere il proprio lavoro e di avere accesso a quelle informazioni necessarie per garantire il diritto dei cittadini a ricevere una informazione completa anche attraverso un rapporto diretto, oggi di fatto pressoché impossibile, con le procure. Ma c'è un ma.



Gratteri fa notare come il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti sia il fronte sindacale non si siano presentati in commissione parlamentare giustizia per esprimere la propria posizione rispetto alla riforma da approvare. 'Adesso non vi rimane che andare dai vostri editori, affinchè contattino i loro amici in parlamento affinché la legge sia modificata'Nel video le immagini del presidio, le ragioni dalla voce del presidente ASM Pederiali, e la risposta di Nicola Gratteri