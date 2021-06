Donazione sangue: modenesi campioni nell'anno nel covid

Il risultato più luminoso nell’ anno più buio. Con 56.120 donazioni di sangue e plasma, il 2020 ha registrato un primato mai raggiunto nei 70 anni di storia dell’Avis provinciale di Modena. Il record di donazioni è uno dei dati consuntivi del 2020 già illustrati nella 60esima Assemblea annuale dell’associazione lo scorso 22 maggio. Un dato che premia e rilancia l'azione dell'Avis e degli oltre 30.300 soci volontari organizzati sul territorio modenese. Volontari e soci che durante l'emergenza hanno vinto la diffidenza e hanno addirittura incrementato il proprio numero di 3500 nuove unità. Un risultato sottolineato nella parole del Presidente regionale Avis Maurizio Pirazzoli, del Presidente Provinciale Cristiano Terenziani.L’andamento della raccolta in provincia nel 2020 per le diverse tipologie di dono ha registrato 32.411 donazioni di sangue intero, con un calo del 4,62%, corrispondente anche ad un minor utilizzo di sangue negli ospedali, compensato da una vera e propria impennata per le donazioni di plasma: 21.803 unità, oltre 4.000 in più rispetto allo scorso anno. Insieme alle piastrine, che si attestano sulle 1.900 unità, le donazioni in aferesi hanno così raggiunto quota 23.709, il 42,24% della raccolta totale. A queste vanno poi aggiunte le donazioni di plasma iperimmune da donatori guariti da Covid iniziate nel dicembre scorso, che ad oggi hanno permesso di mettere a disposizione delle strutture ospedaliere circa 300 sacche per la sperimentazione della cura contro il virus.I risultati del 2020 mantengono la provincia di Modena ancora prima in Emilia Romagna per numero di donatori e donazioni. Un dato significativo è che il 36% delle plasmaferesi e il 64% delle donazioni di piastrine e multicomponenti raccolti nella nostra regione da soci Avis viene dal modenese.