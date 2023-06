Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Flavia Franzoni è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall'Ulivo. I due erano sposati da 54 anni.“Sono vicino al presidente Romano Prodi per l’improvvisa scomparsa di sua moglie Flavia, persona di grandissima cultura che anche con il suo lavoro di studiosa e docente universitaria si è impegnata tutta la vita a favore di un welfare che fosse realmente in grado di aiutare i più bisognosi.Aveva sempre gli ultimi nel cuore, nella convinzione che solo una società meno diseguale potesse essere giusta”.Flavia Franzoni, che era stata docente di Scienze politiche all’Università di Bologna, “godeva – ha ricordato ancora il sindaco – di grande stima per le sue battaglie civili ed era da ammirare anche per la sobrietà che ha sempre saputo mantenere”.'È con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Una personalità di altissimo profilo, grande umanità, cultura ed intelligenza. Alla sua famiglia tutte le mie condoglianze'. Cosìdeputato PD alla notizia della scomparsa della moglie dell'ex premier.