Effetto vaccino: calano i ricoveri e fascia di età, ma indice Rt a 0.9

Nell'ultima settimana, in provincia di Modena, si è attestata a 5,2% la percentuale di positivi sui tamponi effettuati (superiore alla media nazionale), si riduce a 123 in termini assoluti il numero di persone positive ogni 100.000 abitanti (la soglia limite che contribuisce al passaggio in altra fascia è di 250), ma con un indice RT che rimane a 0.9 quindi di poco sotto la soglia che farebbe scattare ulteriori restrizioni.E' un quadro di progressivo miglioramento e che riflette già gli effetti del piano vaccinale, con una netta riduzione dei ricoverati nelle fasce di età più alte della popolazione (già sottoposte almeno alla prima dose), ed un aumento dei ricoveri nella fascia dei 60enni (oggi in questa fascia si concentra il 39% del totale dei ricoverati) in quello illustrato dal Direttore Generale dell'Ausl di Modena Antonio Brambilla nell'aggiornamento settimanale dei dati sull'andamento dell'epidemia e sull'avanzamento della campagna vaccinale in provincia di Modena. Non solo meno ricoveri nelle fasce più alte della popolazione ma anche meno contagi, visto che l'unico dato in crescita nei nuovi positivi si riscontra nella fascia di età tra i 6 e i 10 anni, dove i soggetti che sviluppano l'infezione sono per la maggior parte asintomatici. Ciò avrebbe comportato l'emergere, dopo la riapertura delle scuole, ad un aumento deie garantiscono da giorni la progressiva 'liberazione' di posti di degenza ordinaria riconvertiti a covid, durante l'emergenza.Si riduce anche il numero medio settimanale dei deceduti ma questo è oggetto di un approndimento specifico.Il calo sia nel numero dei positivi che dei ricoveri è diffuso su tutti i distretti sanitari della provincia di Modena, con numeri più alti e una più lenta riduzione nei distretti di Pavullo (anche legato ad una percentuale maggiore di popolazione anziana), di Sassuolo