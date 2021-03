Emilia Romagna in zona rossa: scuole chiuse almeno fino a dopo Pasqua

'Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa'. È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute. 'Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato stamane'. È in corso una 'verifica sui dati della Basilicata. La sola Sardegna resta in area bianca'. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà dunque nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo con valenza due settimane.Inoltre, in base al decreto legge con le nuove misure anti Covid, per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale.Questo significa che le scuole in Emilia Romagna saranno chiuse almeno fino a Pasqua, un provvedimento che per la provincia di Modena, Bologna e per la Romagna non fa che estendere la misura già adottata una settimana fa dalla Regione per altre due settimane. Infatti, a meno di ipotizzare un improbabile ritorno a scuola per soli tre giorni (29-30-31 marzo), lunedì, martedì e mercoledì feriali prima delle ferie pasquali, a Modena e nel resto della Regione tutte le scuole resteranno chiuse almeno fino al 6 aprile.Restano aperti d'asporto bar e ristoranti restano chiusi (fino alle 22 per le attività ristorative e fino alle 18 per i bar) e le consegne di cibo a domicilio. Aperte anche le farmacie, i tabaccai, le edicole e gli alimentari e ovviamente gli uffici. Resta la possibilità di partecipare alle Messe.