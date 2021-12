Emilia-Romagna, possibile zona gialla da prossima settimana

L'Emilia-Romagna rischia di diventare gialla nei giorni intorno a Capodanno. 'Sì direi che la possibilità c'è', dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, oggi a margine di una cerimonia a Bologna: 'Pur avendo resistito nelle vacanze di Natale' come altre regioni, 'in questa settimana è decisivo soprattutto il livello di criticità dei reparti ordinari'. Su questo fronte 'noi siamo intorno al 13%-14%, quindi potrebbe essere che nel giro di qualche giorno si possa superare questa criticità- spiega Donini- a meno che la degenza media soprattutto delle persone nei reparti ordinari, che sono vaccinate e quindi hanno manifestazioni più lievi della malattia, che si è accorciata di molto, non sia capace di favorire un ricambio molto forte nei reparti'.Però con l'aumentare dei contagi, 'qualcuno che possa avere bisogno per qualche giorno di cure ospedaliere sicuramente c'è', aggiunge l'assessore.