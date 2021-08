Esperti GB: i vaccini aiutano ma non c'è immunità di gregge

Oggi nel corso di una audizione di fronte a una commissione parlamentare il professor Andrew Pollard, direttore del Centro Vaccini dell'Uniiversita' di Oxford e coprotagonista dello sviluppo del farmaco poi prodotto da AstraZeneca, ha evidenziato che l'immunita' di gregge dal Covid al momento 'non e' una possibilita'', in Gran Bretagna o nel mondo, acome la DeltaIl professore ha ribadito comee contenerne gli effetti gravi (morti e ricoveri),Pollard ha quindi aggiunto cheSono della stessa opinione il professor Paul Hunter, virologo all'universita' di East Anglia, e la professoressa Devi Sridhar, direttrice del dipartimento di Igiene e Sanita' Pubblica nell'ateneo di Edimburgo, secondoHunter in particolare ha evocato come 'assolutamente inevitabile' la comparsa futura di nuove varianti in grado di sfuggire alla protezione dei vaccini attuali, tenuto conto che una parte dei vaccinati continua comunque a contagiare i non vaccinati anche se infettata in modo non grave; e che persino nel Regno Unito, dove si e' a livelli record di copertura media vaccinale della popolazione adulta in occidente, quasi un terzo degli abitanti non ha tuttora ricevuto neppure una dose.(Fonte ANSA)