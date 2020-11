Ex Emiliana, iniziati i lavori anti-intrusione

Questa mattina nel grande edificio che si affaccia su via Emilia Est a Modena, dove un tempo aveva sede la pasticceria Emiliana, e da tempo abbandonato, non c'erano più avventori abusivi ma persone autorizzate al lavoro per procedere alla messa in sicurezza e alla chiusura dello stabile. La scorsa settimana La Pressa aveva pubblicato le foto dello stato di degrado dell'edificio dovuto all'occupazione abusiva da parte di senza fissa dimora che avevano trovato rifugio. Una situazione che aveva generato allarme e preoccupazione da parte dei residenti della zona e dell'adiacente casa dello studente. Dopo la pubblicazione delle foto e la segnalazione dell'occupazione pare che l'immediato interessamento dei privati abbia consentito di mettere in atto le azioni per fronteggiare l'emergenza, per mettere in sicurezza i locali e realizzare gli interventi per impedirne l'accesso. E questa mattina mezzi e uomini erano già al lavoro.