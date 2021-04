Ex primario Ps Modena: 'Giusto passeggiare in centro senza mascherina'

Mi sono proprio stancato dalle mistificazioni di alcuni media che danno indicazioni fuorvianti sull’uso della mascherina all’aperto, inducendo milioni di persone a respirare aria viziata. Tutti i decreti, compreso l’ultimo di Aprile, ribadiscono l’obbligo di avere con sè una mascherina e di farne uso all’aperto ma chiariscono nel comma 2: “non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi e per le circostanze di fatto, si è garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”. Esentato inoltre chi svolge attività sportiva o chi fa uso della bicicletta.Ciascuno di noi ha quindi diritto, rispettando le distanze di sicurezza, di passeggiare per il centro della propria città senza mascherina (anche perché il virus all’aperto non è nell’aria ma nello sputo delle persone). Penso che i titoli dei giornali e dei telegiornali: “confermato l'uso della mascherina all'aperto”, omettendo una parte fondamentale del decreto, siano utili solo ad alimentare una psicosi di massa. Anche chi deve controllare sarebbe bene leggesse i decreti nelle loro integralità e non nei riassunti di alcuni giornali. Buon 25 Aprile di liberazione.