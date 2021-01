Fai da te automobile: come attrezzare la propria officina meccanica

In tempi di crisi (e non solo) cresce sempre di più il numero di persone che si tirano su le maniche e sfruttano il loro tempo libero per dedicarsi ad attività fai da te. In alcuni casi la molla scatta semplicemente dalla passione, ma spesso e volentieri dedicarsi personalmente ad attività come la cura del giardino, i lavori di ristrutturazione domestica o la riparazione di mobili e piccoli elettrodomestici, è una cosa che nasce soprattutto dall'esigenza di risparmiare.

Lo stesso discorso si applica anche all'automobile, ovviamente, ma nel nostro articolo ci rivolgiamo soprattutto a coloro che si dedicano alla cura della propria auto non tanto per necessità quanto per vera e propria passione. Ecco quindi alcuni consigli utili su come attrezzare al meglio una piccola officina meccanica nel garage di casa vostra.

Gli strumenti indispensabili

Il presupposto di partenza è quello di un'officina meccanica “domestica”, cioè attrezzata senza tenere conto di eventuali esigenze d'utilizzo da parte di terzi; avere a disposizione un certo tipo di attrezzature, infatti, potrebbe portare a eventuali richieste di “aiuto” da parte di amici o conoscenti.

Tralasciamo questo aspetto però, che porterebbe il discorso su argomenti del tutto fuori tema, e cominciamo esaminando gli strumenti fondamentali che ogni buon automobilista fai da te deve possedere: gli attrezzi e gli utensili.

Per eseguire operazioni di manutenzione periodica come la pulizia delle candele, il cambio gomme o delle lampadine dei fari e via dicendo, occorre armarsi innanzitutto di un buon corredo di chiavi, e a tale scopo su questo sito web potrete farvi una chiara idea di cosa è possibile trovare in commercio e a quali prezzi.

Se le cassette economiche non vi soddisfano e quelle di marca sono troppo care per il vostro budget, potete sempre acquistare gli attrezzi singolarmente ogni volta che si presenta la necessità, tenendo presente gli attrezzi che non devono assolutamente mancare: chiavi esagonali e a cricchetto, entrambe dal 6 al 22 almeno, una serie di chiavi a brugola, cacciaviti a taglio e a croce di varie misure, una pinza a pappagallo e un paio di pinze tradizionali, una con becchi larghi e una con becchi stretti, una tronchese, una chiave a tubo e un martello.

È consigliabile acquistare anche i seguenti elettroutensili: una smerigliatrice, che all'occorrenza può essere utile per tagliare i bulloni incrostati di ruggine, una levigatrice rotorbitale per dare la cera e lucidare la carrozzeria, e un trapano, che fa sempre comodo avere in quanto può servire in molteplici occasioni e non solo per l'automobile.

Gli arredi

Quando si tratta di acquistare arredi da officina siate saggi e per prima cosa armatevi di rullina; prendete con attenzione le misure del vostro garage, valutando anche l'ingombro occupato dall'automobile e lo spazio da lasciare per muovervi intorno alla vettura. Attenti a mobiletti, banchi e scaffali di marca, inoltre, perché sono belli e resistenti ma estremamente costosi.

I pannelli portautensili possono assolvere la stessa funzione dei mobiletti ma con un ingombro minore, quindi sono da preferire se lo spazio a disposizione è limitato; lo stesso discorso vale per i banchi da lavoro pieghevoli.

Se possibile, invece, considerate l'idea di sacrificare parte dello spazio per metterci uno scaffale dedicato allo stoccaggio delle gomme durante le stagioni in cui non vengono adoperate; tenerle in questo modo vi permetterà di risparmiare ulteriormente sulle spese. Per ulteriori approfondimenti sugli arredi da officina potete dare un'occhiata a questo sito.

Ulteriori attrezzature e materiali

Non fatevi mai mancare una confezione di guanti in lattice usa e getta, in modo da poter fare gli interventi più “sporchi” senza timore, e soprattutto il grasso, sia quello bianco al litio sia quello resistente al calore per i cuscinetti; non lesinate sull'acquisto del grasso, nel senso che non lo userete molto spesso quindi conviene acquistare quello di qualità migliore, perché offre una maggiore durata.

Una lampada portatile con prolunga potrebbe farvi comodo, meglio averne una e non usarla piuttosto che averne bisogno e trovarsi senza; lo stesso dicasi per il martinetto idraulico, non è strettamente necessario averlo ma comunque potrebbe semplificare molto la vita quando arriva il momento del cambio gomme o per altri usi. I modelli a bottiglia, inoltre, possono essere tranquillamente acquistati e stoccati anche da chi ha problemi di spazio.

L'alternativa più comune ai martinetti idraulici, nonché più economica, è il cric a pantografo; potete acquistarne più di uno quindi, e già che ci siete procurarvi delle tavolette di legno, a patto che siano resistenti vanno bene anche quelle provenienti da materiale di scarto.