Federfarma Modena, Fabrizio Violi è il nuovo presidente

Il neo presidente succede alla dottoressa Silvana Casale, che il nuovo consiglio ha ringraziato “per il lavoro e la dedizione dimostrati in questi anni, in modo particolare durante il difficile periodo della pandemia”.“La pandemia da Covid-19 ci ha messo a dura prova, ed è doveroso ringraziare chi mi ha preceduto in questa carica e tutti i colleghi farmacisti per quanto si sono prodigati nell’offrire il nostro contributo a tutela della salute pubblica. Che la farmacia costituisca oggi un punto di riferimento strategico quale presidio sanitario territoriale è ormai sotto gli occhi di tutti. Questo consiglio lavorerà per consolidare questo suo ruolo fondamentale, sempre a fianco dei nostri colleghi farmacisti' - ha dichiarato Violi. Vicepresidente di Federfarma Modena sarà Marina Colli, segretario Paolo Muzzioli, tesoriere Roberto Gallini, rappresentante delle farmacie rurali Andrea Bergamini, consiglieri Alice Reggiani e Gianni Negrini.