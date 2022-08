Ferragosto e dintorni: cosa fare a Modena in provincia

FESTA DEI LAMPONI A BARIGAZZO

FESTA ASEOP PAVULLO

SPEZZANO E FIORANO: VISITE AL CASTELLO E ALLE SALSE

MARANELLO: LA SAGRA DELL'ASSUNTA

BASTIGLIA: COTECHINO E COCOMERO A FERRAGOSTO

MODENA

Continua fino al 15 agosto, tutte le sere anche in caso di maltempo, a Barigazzo, la Festa dei Lamponi, giunta alla 36° edizione, organizzata dall’associazione H.E.W.O. Modena Solidarietà per lo sviluppo e ospitata negli spazi de La Sorgente.Ogni sera la possibilità di gustare le specialità che hanno ottenuto patrocinio di Slow Food Frignano: crescentine, borlenghi, gnocco fritto, ciacci e frittelle di castagne con ricotta, patatine fritte, frittelle di baccalà, polenta distesa, grigliata di carne e yogurth, dolci e gelati a base di lamponi e frutti di bosco.Tutto il ricavato sarà infatti devoluto a sostegno dei progetti a favore degli ammalati di lebbra, tbc e hiv-aids delle comunità Hewo di Garbo e Makallè in Etiopia, che sono composte da ex ammalati che gestiscono ambulatori, ospedali, scuole, laboratori eGiunta alla 10ª edizione continua fino al 15 agosto tutte le sere in localtà Monteobizzo. Negli stand gastronomici i piatti della tradizione (anche senza glutine!), baby park e truccabimbi. Con tanta musica e band ogni sera. Il ricavato di questo evento contribuirà al sostegno dei progetti di accoglienza, come la ristrutturazione della Seconda Casa di Fausta.Nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 agosto sono previste diverse visite guidate straordinarie all’interno del Castello di Spezzano (via del Castello 12), in occasione del ponte di Ferragosto. Domenica sarà alle ore 16.30; mentre lunedì saranno una alle 16.00, una alle 17.00 e l’ultima alle 18.00, tutte completamente gratuite. L'uso della mascherina è consigliato, e per informazioni è possibile scrivere alla mail castellospezzano@gmail.com oppure telefonare allo 335/440372.Sempre lunedì 15 è prevista l’iniziativa “Ferragosto in Salsa”. Un Ferragosto quindi alternativo, da passare sui sentieri della Riserva tra prati e boschetti, col dolce sottofondo del borbottio dei vulcanetti. Il centro visite Ca’ Tassi con le sue collezioni naturalistiche e l’Ecomuseo Ca’ Rossa con la collezione di attrezzature agricole di un tempo saranno aperti e a disposizione dei visitatori. Per info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliamo sempre, oltre alla mascherina nei luoghi chiusi, abbigliamento adeguato per camminare nella natura.Da sabato 13 a lunedì 15 agosto tre giorni di iniziative tra momenti ricreativi e occasioni di riflessione. Apertura sabato 13 all’Oratorio di Via Trebbo: dalle ore 20.00 il primo Torneo di Walking Football, Tornei di Biliardino e Calcetto, apertura del punto ristoro e animazione serata con dj Noce. Domenica 14 sempre in Oratorio dalle 20 apertura del punto ristoro e animazione con Namana; in centro la “Cena nella rotonda” presso la rotatoria del Cavallino (posti esauriti). Lunedì 15 agosto il momento conclusivo della manifestazione: in Oratorio alle 20 punto ristoro e animazione con la Super Band. In occasione della Solennità dell’Assunzione di Maria Vergine, il 15 agosto il programma religioso prevede la Santa Messa alle 8.30 e alle 11.30, il Rosario alle 18, la Processione solenne alle 18.30 con partenza da Via Nazionale e conclusione in Chiesa dove alle 19.15 sarà officiata la Messa.Lunedì 15 agosto, nel giorno in cui la comunità festeggia il Patrono nella solennità dell’Assunzione di Maria, l’Amministrazione comunale di Bastiglia insieme alle associazioni del territorio organizzano una giornata ricca di iniziative, nel segno della tradizione.Si comincia alle 8.30 dal bar della Polivalente Forum di Bastiglia, dove si rinnova l’appuntamento della colazione a base di cotechino e fagioli (è consigliata la prenotazione presso il bar del centro sportivo).In serata, dalle 20 presso il parco di piazza Repubblica, sarà possibile gustare in compagnia una fetta di cocomero, accompagnata da gnocco fritto e un bicchiere di vino. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa dallo SPI CGIL in collaborazione con Auser, Avis, Aido, Caritas parrocchiale, La Clessidra Aps, Croce Blu e Polivalente Forum, per partecipare è necessario prenotarsi contattando il numero 335-5278269.Inoltre, per tutta la mattinata spazio al mercato straordinario, per fare acquisti nei banchi allestiti in piazza Repubblica.Il lungo weekend di Ferragosto in città propone, nel calendario dell’Estate modenese da venerdì 12 a lunedì 15 agosto, musica dal vivo nei parchi, visite alle mostre e ai monumenti del sito Unesco, il cinema all’aperto. Non mancano i tradizionali appuntamenti ferragostani ai Giardini ducali con la lezione d’opera, quest’anno dedicata alla Bohème, e i racconti di Beppe Zagaglia e dei suoi amici.Al parco Ferrari, venerdì 12 agosto, alle 21, la musica magica ed evocativa di Neul, (“nuvole” in gaelico). Sul palco Francesca Krnjak, alla voce, il polistrumentista Enrico Pasini e Jacopo Barone, alle corde del kamala ngoni, arpa originaria dell’Africa subsahariana. Il concerto è a ingresso libero e si svolge nell’ambito di Orangestate che da sabato 13 a lunedì 15 agosto è aperto dalle 16 alle 24.Sempre alle 21 di venerdì 12 agosto, a San Donnino, in strada Grande 325, “Canzoni, jazz e follie” con il duo formato da Francesca Cavalieri alla voce e Davide Fregni al pianoforte. L’appuntamento fa parte della rassegna “I concerti della luna piena”, a cura dell’associazione Preludio (informazioni e biglietti: lacasadivaleria@gmail.com).Ai Giardini ducali, domenica 14 agosto, alle 21, torna il tradizionale incontro con Beppe Zagaglia e i suoi amici che dedicano la serata a “I migliori anni della nostra vita” raccontati in 80 libri, immagini e musica. Sul palco, insieme a Zagaglia, Ermanno Ferrarini, Dino Fiorini, Vittorino Giusti, Guido De Maria, Claudio Messori, Roberta Morini, Luigi Pepe e Sauro Torricelli. L’ingresso è libero.E, sempre ai Giardini ducali, lunedì 15 agosto, alle 21, come di consueto, Ferragosto è dedicato alla lirica e alla lezione d’opera, quest’anno sulla Bohème di Giacomo Puccini. In scena, Anna Rollando, che condurrà gli spettatori nella vita dei bohemiens, e i cantanti lirici Elisa Benadduce, nei panni di Mimì; Isabella Gilli, Musetta; Davide Paltretti, Rodolfo; Nico Mamone, Marcello; maestro concertatore al pianoforte Stefano Seghedoni. L’appuntamento, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con il Salotto culturale di Modena. Entrambe le iniziative sono a cura di Studio’s in collaborazione con Fondazione di Modena ed Hera.Al parco Amendola, Ferragosto è dedicato agli amanti dei Nomadi, con il live della David Merighi band che propone un tributo all’indimenticato Augusto Daolio. Inizio alle 21, ingresso libero.Per tutto il fine settimana, appuntamento al cinema: il Supercinema estivo di via Sigonio programma venerdì 12, “Ennio”, il film di Giuseppe Tornatore dedicato a Ennio Morricone, sabato 13 il film francese “Illusioni perdute”, domenica 14 “Licorice pizza” di Paul Thomas Anderson, mentre Ferragosto sarà con con James Bond e “No time to die”. I film iniziano alle 21.15.Per Ferragosto sono aperte anche le mostre di Fmav-Fondazione Modena Arti Visive: a Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103, si può visitare “The summer show”, la mostra che conclude il percorso didattico dei giovani artisti del corso di alta formazione di Fmav, e, al Museo della Figurina, “Non ci prendono più. 40 anni dal Mundial ‘82”, il nuovo allestimento della collezione dedicato al decennio tra il 1980 e il 1990 che celebra i quarant’anni dal Mondiale vinto in Spagna. Alla Palazzina dei Giardini, prosegue “Never ending stories”, la mostra che espone tre installazioni di grandi dimensioni realizzate da Candice Breitz incentrate sul ruolo cruciale che lo storytelling gioca nella costruzione della realtà. Tutte le mostre di Fmav sono aperte per tutto il fine settimana di Ferragosto: venerdì, sabato, domenica e lunedì, dalle 15 alle 19 (informazioni: fmav.org).Nel sito Unesco, cuore della città, la Ghirlandina è aperta con orario feriale venerdì 12 agosto, (dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19) e con orario continuato, dalle 9.30 alle 19, sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto. L’ingresso è a pagamento (il biglietto costa 3 euro) e la prenotazione è obbligatoria (attraverso il sito visitmodena.it). Sono visitabili anche le sale storiche del Palazzo comunale: venerdì 12 agosto, dalle 9 alle 18; sabato 13 agosto, dalle 13 alle 15; domenica 14 e lunedì 15 agosto con ingresso alle 15.15; 16; 16.45; 17.30; 18.15. Aperta anche l’Acetaia comunale, accessibile solo con visite guidate e su prenotazione. Informazioni e prenotazioni sul sito visitmodena.it.Aperti anche il Museo Enzo Ferrari (tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19, ingresso a pagamento; www.ferrari.com/it-IT/museums/enzo-ferrari-modena) e la Casa Museo Luciano Pavarotti in stradello Nava (tutti i giorni dalle 10 alle 18; ultimo ingresso alle 17; www.casamuseolucianopavarotti.it) Il presidente del Consorzio il Mercato: “Ampia offerta e prezzi competitivi, la ricetta per contrastare gli effetti dell’inflazione sulla borsa della spesa”Tra le numerose proposte su come trascorrere in città alcune ore del lungo fine settimana di Ferragosto c’è anche l’appuntamento con lo shopping all’aria aperta del 15 agosto giornata in cui si terrà regolarmente il tradizionale mercato del lunedì.Come sempre, dalle ore 7.00 alle ore 14.30, ad ospitare i colorati banchi degli ambulanti saranno gli anelli dell’ex ippodromo, situati a due passi dal centro storico. Un’occasione quindi per fare acquisti approfittando della grande varietà di offerta e dei prezzi sempre molto competitivi che possono aiutare a calmierare, almeno in parte, gli effetti dell’inflazione.“Puntuali come sempre quest’anno ci saremo anche a Ferragosto, perché un lunedì a Modena senza il mercato non è un lunedì. Un’occasione che offriamo alla nostra clientela che, anche in queste settimane particolarmente calde, ci è sempre venuta a trovare mostrando apprezzamento per lo sforzo che tutti noi imprenditori stiamo facendo per ridurre al minimo gli aumenti di prezzo, consapevoli che in molte famiglie il caro vita si sta facendo sentire” ha sottolineato il presidente del Consorzio il Mercato, Guido Sirri.