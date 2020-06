'Fonderie, il Comune non risponde più, sarà la Regione ad ascoltarci'

'La nuova pista ciclabile che sarà realizzata sulla diagonale del tracciato dell'ecx ferrovia storica, passarebbe tra i fumi della fonderia a carbone e le puzze che da tempo denunciamo. Noi residenti della Madonnina, lunedì sera, abbiamo voluto approfittare della presenza dell'Assessore ai lavori pubblici Bosi all'assemblea pubblica per illustrare il progetto della diagonale, ma alla domanda sul futuro delle fonderie che, lo ricordiamo, coinvolge direttamente il Comune con la firma del protocollo di dismissione entro il 2022, non ci è stato risposto. Purtroppo da tempo nulla sappiamo né sull'esito delle sperimentazioni per la riduzione dei miasmi sui quali tanto il comitato si è battuto né sulle emissioni di inquinanti né sull'avanzamento del protocollo che prevede anche specifiche garanzie per i lavoratori. Ma a domanda non ci viene risposto nulla. Dall'assessore Bosi, interpellato direttamente, solo silenzio, come sulle 2000 firme depositate in Comune, oltre un anno fa. Dalle elezioni dello scorso anno è il buoio. Il sindaco ha delegato a relazionarsi con noi gli assessori Bosi, Vandelli (Urbanistica) e Filippi (Ambiente), ma da loro non abbiamo risposta. Abbiamo fatto prima a chiedere a chiedere e a fissare un appuntamento in Regione. Nei prossimi giorni saremo ricevuti dall'Assessore regionale Priolo.Nel video il componente del Comitato Respiriamo Aria Pulita Maurizio Ruopolo