Gaetano Curreri è in terapia intensiva: malore durante un concerto

Grave malore per il leader degli Stadio Gaetano Curreri. Curreri è svenuto ieri sera durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Lo spettacolo, ormai alle fasi finali, è stato immediatamente sospeso per permettere il soccorso al cantante di Bertinoro che stava per eseguire un bis di 'Piazza Grande' di Lucio Dalla. Trasportato in ospedale dopo i primi soccorsi anche da parte di alcuni medici tra il pubblico, gli Stadio attraverso Facebook hanno fatto sapere che Curreri, 69 anni, è ricoverato in terapia intensiva in condizioni stabili.