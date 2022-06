Gigetto: chiude per un anno il tratto Formigine-Sassuolo

Intervento da oltre 11 milioni di euro: previsti l’abbattimento di un passaggio a livello e la costruzione di un sovrappasso ferroviario lungo la strada PedemontanaBologna – Sicurezza e puntualità per chi viaggia. Dal lunedì 13 giugno la linea ferroviaria Modena-Sassuolo sarà interrotta per un anno tra Formigine e Sassuolo. I lavori serviranno per eliminare un passaggio a livello, sostituito da un sovrappasso ferroviario lungo strada Pedemontana.La decisione è stata presa durante l’incontro convocato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, per far fronte ai disagi segnalati dai pendolari negli ultimi mesi. Alla riunione hanno partecipato anche i Comuni di Modena, Formigine, Fiorano e Sassuolo interessati dalla linea, i rappresentanti di Fer, dei pendolari e delle associazioni di consumatori.Si tratta infatti di un intervento strategico, è stato sottolineato, in quanto il passaggio a livello n. 28, destinato ad essere superato con l’intervento di imminente realizzazione, è oggetto di frequenti incidenti.Previsto inoltre il coordinamento degli orari per consentire che alla stazione di Formigine si possa interscambiare tra bus e treno.Il servizio resterà invariato sulla tratta Modena-Formigine.L’intervento consiste nella soppressione del passaggio a livello mediate la sopraelevazione della ferrovia.Il progetto ha un valore di oltre 11 milioni di euro complessivi e prevede anche il rifacimento della fermata di Quattroponti.Per evitare un’ulteriore chiusura successiva, durante il periodo di limitazione del servizio sarà effettuato anche un intervento di soppressione del passaggio a livello di via Panni a Modena, che comporterà la chiusura dell’intera linea per un periodo di due mesi.Le modalità e i tempi saranno definiti nei prossimi giorni con il Comune di Modena.