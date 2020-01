Giorno della Memoria, medaglia d'onore anche al papà di Vasco

Questo pomeriggio in prefettura, nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria, il prefetto Pierluigi Faloni, coi sindaci di Modena Giancarlo Muzzarelli e Zocca Gianfranco Tanari e gli assessori Davide Dalle Ave di Carpi e Roberta Amidei di Vignola, ha consegnato le Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica alla memoria di cinque deportati nei campi nazisti si tratta di Antonino Brighetti, Andrea Di Caro, Renato Manzotti, Giovanni Carlo Rossi e Mario Zaro.



Giovanni Carlo Rossi era il papà di Vasco: fu internato nel campo di Dortmund dal 17 settembre 1943 al 16 ottobre 1945. A ritirare la medaglia erano presenti il figlio di Vasco Luca e la mamma Novella Corsi (nella foto).







'Sono felice di aver contribuito a rendere onore anche al papà di Vasco, uno dei 650.000 Imi che pagarono sulla propria pelle il no al nazifascismo - afferma Elisa Bonacini, presidente dell'Associazione 'Un ricordo per la pace', che da anni si impegna per far ottenere agli IMI (internati militari italiani) dei riconoscimenti da parte dello Stato - In particolare ringrazio Vasco che con la risposta al nostro appello ha davvero 'acceso i riflettori' su questa dolorosa vicenda storica che per tanti anni nel dopoguerra era stata quasi occultata. Decine le segnalazioni dai familiari di Imi che hanno fatto partire le domande per l’onorificenza dopo la lettera pubblica a Vasco e ci ringraziano per la nostra attività di memoria, manifestando affetto con parole che arrivano dritte dritte al cuore. Tante storie con un minimo denominatore comune: la sofferenza a causa di una guerra davvero assurda e di una criminale follia. Tante storie differenti di umanità e dolore, ma anche tanta speranza, speranza di un futuro di pace'.