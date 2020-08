Giubbotto uomo, un capo che non va mai in vacanza

Estate ballerina con colpi di caldo ma anche parentesi di piaggia e vento. Il grande caldo tanto atteso è arrivato, ma giornate condite da cattivo tempo, purtroppo, sono sempre dietro l’angolo. Ecco quindi che anche in vacanza, o per chi resta in città, il giubbotto non può essere riposto del tutto nell’armadio sperando di tirarlo fuori solo in autunno.

Con una manica fuori e l’altra dentro, ci toccherà tenere il giubbotto sempre a portata di mano per non rischiare di prendere freddo e bagnarci anche in questa strana estate 2020. Niente paura, perché non si rischia di essere fuori tempo o non di tendenza. Le grandi case di moda pensano anche a questo, con modelli che si adattano a situazioni e necessità diverse. Il giubbotto uomo Boggi è pensato proprio per questo, sinonimo di vestibilità, con tessuti e tagli diversi per vestire l’uomo contemporaneo in ogni momento della sua giornata.

Il catalogo del brand milanese, vario e sofisticato, mette a disposizione tantissimi modelli, con materiali e stili diversi. Giubbotti corti, lunghi e anche nelle versioni gilet in lana, pelle e nylon, fino a lino e tessuti tecnici. La cura dei particolari fa la differenza come i bottoni, i colli e le tasche interne ed esterne, in tagli e posizioni mai uguali. Ad ognuno la propria scelta.

Di grande tendenza e mai fuori moda è di certo la pelle, che va bene per i primi freddi. I modelli di tendenza sono diversi e Boggi ne propone due versioni. Inutile dire che il classico nero la fa da padrone, per un total look che spacca. Il modello reversibile, in pelle da un lato e in nylon dall’altro, è un capo poliedrico che si adatta alle giornate fredde ma all’occorrenza protegge anche dalla pioggia. Zip, tasche e cappuccio completano il tutto, per un twist dinamico che calza a pennello con sneakers in pelle. Per gli uomini più eclettici c’è invece il giubbotto in nappa lavata con chiusura a zip. Look versatile, anche nei momenti di lavoro in coordinato con la sneakers tecnica in tessuto e pelle.

E poi ci sono gli smanicati ed i gilet, capi comodi e pratici in ogni stagione che non perdono mai lo stile, sobrio ma di classe.

Da quelli più chiari come quello beige in lino per una mise distinta e delicata a quelli più scuri come quello grigio in nylon trapuntato in tessuto tecnico traspirante e idrorepellente.