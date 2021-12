Green pass falso al lavoro, licenziata per giusta causa

E' accaduto a Macerata presso uno stabilimento di una nota azienda di Tolentino dove una dipendente dell'azienda, quindici giorni fa, si è presentata al lavoro mostrando il green pass di una parente.In quell'occasione fu bloccata dalla sicurezza perche' il qr code non corrispondeva al suo nome.Per l'azienda, che opera nell'arredamento di lusso è stato 'un fatto grave, non solo verso la stessa dipendente, ma nei confronti della collettività e dimostra assenza di responsabilità etica, disciplina erispetto per la salute dei colleghi con cui lavorava e delle loro famiglie'. Da quanto si è appreso la lavoratrice al momento non ha impugnato la decisione dell'azienda