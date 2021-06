Green pass per migliaia di modenesi, ecco come funziona

In questi giorni migliaia di modenesi che hanno completato il ciclo vaccinale entro il 17 giugno stanno ricevendo notifiche sul proprio smartphone o sul proprio PC relative alla ricezione del certificato vaccinale o certificato verde, o detto anche 'green pass'. Contenente un Codice QR che può essere visualizzato insieme agli altri dati sullo smartphone o stampato (non obbligatoriamente), il certificato verde, dal 1° luglio, sarà valido come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. Anche se, vista la diffusione e la proliferazione delle varianti specifiche la circolazione potrà essere sempre limitata dai singoli stati in modo anche improvvisoIl Regolamento europeo approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati (come quarantena, autoisolamento o test) a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.Nei varchi dove sarà richiesto il titolare dovrà semplicemente mostrare il proprio certificato da smarpthone o da supporto cartaceo.La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune, il cosiddetto Gateway, attiva dal 1° giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.Per chi deve viaggiare in Europa consigliamo, prima di partire, di informarsi comunque sempre sulle regole del Paese che si vuole visitare consultando il sito Re-open EU.Il certificato verde potrà essere utilizzato anche in Italia per regolare o limitare o consentire l'accesso in determinati luoghi o eventi o ambienti.