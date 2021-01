I dati dei servizi d’intrattenimento online durante il 2020

Per il settore dei servizi digitali nel 2020 che si è da poco concluso è stato un anno molto importante, in termini di mercato e di crescita. Analizzando i dati infatti appare evidente come vi sia stata una percentuale in aumento, visto che la raccolta complessiva parla di 1,2 miliardi di euro, per la spesa. In termini percentuale invece la crescita rispetto al periodo precedente si attesta attorno al 49% in più, segnale che si è lavorato molto in termini di programmazione e di innovazione. Il settore del gioco online, come da programma, si sviluppa in base alla domanda, ora crescente per il nostro mercato.

Il ruolo svolto dall’innovazione tecnologica

L’innovazione tecnologica e la capacità di trasferire la massa critica di utenti su dispositivo mobile, pare abbia dato dei buoni riscontri. Il tutto è sembrato perfettamente in linea rispetto agli altri ambiti che riguardano la videoludica, il gaming e tutti gli eSport, cioè gli sport elettronici, che sono una delle novità degli ultimi tempi, una via di mezzo tra un videogioco di ultima generazione e una competizione di tipo agonistica e sportiva. Il dato più interessante, riguarda per il settore del gioco digitale il numero di utenti che accede a livello periodico attraverso device come smartphone e tablet. Sono proprio questi gli utenti che determinano il successo o l’insuccesso di un portale, ai giorni nostri. Motivo per cui le aziende che si occupano di questi servizi hanno intensificato e puntato su questa categoria di utenti.

Tra i servizi online vanno annoverati anche i controversi casino online italia sviluppati per sistemi che funzionano su dispositivo Android e su iOS ma in modalità non con soldi veri, scaricabile attraverso le app disponibili sugli store di Google Play e di App Store. Un mercato in rapido aumento che oggi interessa un numero crescente di app, per il gioco, per lo svago e per il divertimento. In effetti la versione digitale del gioco ha avuto un vasto successo mediatico, durante il 2020, ma questo non deve stupire, visto che sono tanti i settori che hanno trovato un nuovo sistema per mettere in moto, in modo virtuoso, la propria economia.

Le piattaforme di streaming video

Pensiamo ad esempio al cinema, che attualmente sopravvive proprio per merito degli investimenti di studios virtuali, come Netflix, Apple, Prime Video o Disney Plus. E’ stata una stagione amara, per il mondo del cinema e per quello della musica dal vivo, ma le entrate che sono arrivate per merito delle piattaforme, dei servizi di streaming e non ultimo grazie alle proposte in modalità cloud, ci mostrano una terza via da seguire.

Un percorso che il settore del gioco digitale ha già iniziato a frequentare nel corso del decennio passato, per intensificare il proprio raggio d’azione nel momento in cui il mercato, gli utenti e tutto l’indotto è stato pronto per raccogliere la sfida. In effetti il successo è un concetto piuttosto relativo, che deve essere valutato nella sua totalità. Oggi un film ad esempio, piuttosto che una serie tv, viene visionato nel tempo, può arrivare al successo in diversi modi. Per certi versi questo era già avvenuto durante l’esplosione del mercato dell’home video, il quale dopo aver raggiunto l’apice massimo, si è lentamente fermato, per ripartire oggi grazie alle piattaforme di streaming. Nonostante ciò le conoscenze vengono da un percorso precedente, nello stesso ambito. Vale per Netflix, così come per i siti di gioco.

Le sale da gioco virtuali e virtuose

Le sale online sono infatti gestite oggi da società che già da lungo tempo era presenti nel mercato delle scommesse sportive, delle sale da gioco di tipo fisico e terrestre. L’intuizione di spostare il settore del gioco in modo virtuale, in un primo momento aveva incontrato delle resistenze, da parte di chi gestiva le sale da gioco di tipo fisico, mentre oggi pare evidente come si sta tentando di trovare un accordo, di lavorare in sinergia.

Anche qui il parallelo che possiamo tracciare tra il mondo del cinema e il mercato delle piattaforme di streaming appare evidente. Ci sarà sempre qualche nostalgico che sarà contrario al concetto di cinema on demand, anche se oggi i film vengono realizzati proprio per merito dello sforzo produttivo di queste realtà emergenti. C’è da capire come e quando si svilupperà anche il settore del gioco digitale. Oggi i casinò virtuali sono quelli che godono di migliori performance ed entrate e sono spesso preferiti anche dagli utenti che un tempo frequentavano le sale da gioco, con un grande dispendio di risorse, di tempo e di soldi. Il mercato del gioco digitale si evolve e acquisisce nuovi skills anche grazie alla promozione che i giocatori professionisti hanno fatto di questo ambiente.