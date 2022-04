I Militari di 'Strade Sicure' rimangono in città, anche alla stazione ferroviaria

“I militari di Strade Sicure che presidiano alcuni luoghi pubblici della città in chiave antiterrorismo resteranno a Modena. A differenza di quanto era emerso in un primo momento, la rimodulazione del progetto decisa a Roma, necessaria a causa della guerra in Ucraina, conferma la presenza dei militari in particolare alla Stazione ferroviaria, oltre che presso altri punti sensibili. La disposizione operativa è stata firmata proprio in queste ore.”Ad annunciarlo al Consiglio comunale di Modena, giovedì 14 aprile, è stato ilrispondendo a un’interrogazione disul tema della sicurezza in autostazione. Il tema dell'interruzione del presidio dell'esercito anche in stazione ferroviaria dal 1° aprile era stato nei giorni scorsi portato all'attenzione dell'opinione pubblica dalcon una interrogazione parlamentare.Modena è vittima di errate politiche d’accoglienza che l’hanno fatta precipitare verso il fondo nelle classifiche nazionali sulla sicurezza. Occorrono controlli, presidi fissi, espulsioni di chi non rispetta le regole del vivere civile. Non si deve abbassare la guardia, soprattutto in momenti difficili come questo.” - ha concluso il Senatore.L’istanza del consigliere Carpentieri che ha generato il dibattito verteva specificamente sulla sicurezza alla stazione delle autocorriere soprattutto a eguito di recenti episodi sfociati in risse, come quella del 19 febbraio. Chiedeva quindi conferma dell’accaduto, oltre che quante telecamere coprono l’area; quanti agenti della Polizia di Stato sono in forza al Posto Integrato e se è previsto un aumento; se sia possibile intensificare i controlli nell’area dell’autostazione”.Il sindaco, nella sua risposta, non solo ha confermato l’episodio, ma lo ha definito “un fatto grave che deve essere assolutamente perseguito secondo la legge” e ha ringraziato gli agenti di Polizia locale del Posto integrato intervenuti per primi. Ribadendo che la Questura ha già ricevuto alcuni rinforzi proprio per garantire una presenza più costante presso l’autostazione, ha sottolineato come il Posto integrato, previsto dal Patto per Modena Città Sicura, rappresenti un elemento concreto molto importante per le sicurezze urbane” e che “il presidio territoriale di Istituzioni e Forze dell’ordine continua ad essere un elemento di forza delle politiche di sicurezza pubblica, a maggior ragione ora che, terminato lo stato di emergenza sanitaria, riprendono a pieno regime dinamiche sociali e relazionali”.Muzzarelli ha quindi ricordato che nel Posto Integrato, dove verrà anche installato un totem elettronico per il pagamento automatico delle sanzioni, sono presenti due operatori di Polizia Locale che ricevono gli utenti e in diversi giorni della settimana un ufficiale per le denunce dei cittadini (59 le denunce nel primo trimestre). Inoltre, una pattuglia presidia l'autostazione negli orari in cui è maggiore la presenza di studenti e traffico. Negli ultimi casi di diverbi e risse, la pattuglia in servizio antibullismo ha permesso di identificare velocemente i coinvolti e il servizio è stato esteso anche al parcheggio antistante il Pala Molza, nei pressi delle panchine davanti agli stalli dei taxi e in piazzale Primo Maggio. In generale sono numerosi i controlli di Polizia Locale in zona: nel primo trimestre sono stati effettuati 188 servizi antibullismo e 51 servizi di controllo nel piazzale Primo Maggio.Inoltre, la zona è coperta dalla videosorveglianza pubblica: 12 le telecamere in funzione grazie ad un investimento comunale che ha aumentato di tre unità gli apparecchi e li ha ammodernati tutti con tecnologia di nuova generazione. Altre quattro telecamere saranno installate una in piazzale Molza, due in piazza Cittadella, una davanti alla Tenda.Grazie ai fondi regionali per riqualificazione e sicurezza, si lavora anche al potenziamento di videosorveglianza e illuminazione in piazzale Primo Maggio e parchetto adiacente.Dopo aver chiesto la trasformazione in interpellanza,ha affermato che la presentazione dell’interrogazione da parte del Pd, dimostra che il problema della sicurezza “non è un’invenzione della Lega e nemmeno solo una percezione”. Per la consigliera il fatto che gli episodi di delinquenza si ripetano nella zona, nonostante “sia una delle più monitorate della città”, dipende “dal senso di impunità di spacciatori e immigrati irregolari: ci sono tanti stranieri che non hanno nulla da perdere e rappresentano un problema grave su cui vorremmo maggiori risposte dalle istituzioni”. Dopo aver sottolineato la svolta sul fronte dell’immigrazione irregolare da parte del nuovo questore, ha concluso affermando che “le azioni del Comune sono insufficienti”.In replica,ha ribadito che sull’immigrazione irregolare la competenza è dello Stato e “lo stesso vale per lo spaccio: per contrastarlo seriamente non basta la repressione sul posto ma è necessario un grande lavoro delle Forze dell’ordine e dello Stato, per il lavoro d’indagine necessario a combattere le organizzazioni criminali. Viene da sé che, in questo contesto, il Comune sta facendo la sua parte”. Il consigliere ha osservato anche che le telecamere non servono solo a prevenire i reati “ma soprattutto per l’indagine successiva”. E ha concluso invitando il sindaco a “proseguire nell’impegno di sollecitare lo Stato a completare l’organico delle Forze dell’ordine in città”.